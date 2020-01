Die Ex-Miss isst sich morgens satt

Die beiden wirken verliebt wie am ersten Tag. Zu einem Pärli-Selfie schreibt Guarino: «Ich möchte nie aufhören, Erinnerungen mit dir zu schaffen.» In ihrer Insta-Story zeigt die Ex-Miss wie Ferien geniessen à la Guarino geht. Nutella-Crêpes und frische Früchte zum Frühstück sind da ein guter Anfang und knallgelbe Drinks am Pool - die tun auch nicht weh.