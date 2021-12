Die Siegerin der SRF-Sendung «Landfrauenküche» bereitet für die Leserinnen und Leser der Schweizer Illustrierten zu Hause in Scherz AG ihr dreigängiges Festtagsmenü vor. Für die Vorspeise – eine Randensuppe mit weihnächtlichem Beigeschmack von Zimt und Sternanis – sticht Tochter Kathrin, 15, mit der Guetsliform Sterne aus der Roten Rübe, während Sohn Pascal, 19, Süssmaisgaletten für den Hauptgang in der Pfanne brät. Aber das macht er nicht ganz ohne Hintergedanken: «Ich mag die echt gern. Und Mama macht immer zu wenig davon.» Also muss er selbst dafür sorgen, dass genug aufgetischt wird. «Dieses Menü haben wir jahrelang an Weihnachten gegessen», sagt Sonja Vogt-Meyer. «Und es ist noch immer mein Lieblingsgericht», fügt Sohn Sebastian, 16, hinzu – er ist heute vor allem fürs Probieren zuständig.