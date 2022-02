Laura Gut holt Gold im Super-G

Was für ein Sieg und Freudentag! Lara Gut-Behrami krönt ihre Karriere mit Olympia-Gold in Peking. Die Tessinerin war im Super-G ihren Konkurrentinnen überlegen, stand am Schluss auch den beiden Favoritinnen aus Italien, Federica Brignone und Elena Curtoni, in der Sonne – beide kamen auch nur annähernd an die Zeit von Gut-Behrami heran. Nach Bronze im Riesenslalom an den diesjährigen Spielen und Abfahrts-Bronze 2014 in Sotschi ist es bereits die dritte olympische Medaille für die Ausnahmesportlerin.