Diese Erkenntnis ändert für sie vieles. Es ist vielleicht kein Zufall, dass kurz darauf Valon Behrami in ihr Leben tritt. Der ehemalige Schweizer Fussball-Nationalspieler, der als Kind aus dem damaligen Jugoslawien in die Schweiz flüchtete – stark, stolz, charismatisch. Und ein Kämpfer wie seine neue Liebe. Die beiden heiraten schnell, und ihr Haus in Udine in Norditalien ist heute Laras Wohlfühlort, ihr Gegenpol zur Hektik auf den Pisten, ihre Akku-Aufladestation. Länger als zwei Wochen am Stück möchte sie nicht mehr weg von zu Hause sein, vierwöchige Trainingslager in Südamerika gibt es keine mehr. Medientermine reduziert sie auf ein Minimum. Und sie bleibt locker, auch wenns mal zwei Tage nicht läuft. «Es ist ein Reifeprozess. Ich kam ja relativ früh in diesen Zirkus.»