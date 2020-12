Was missverstehen die Leute an Ihnen?

Bei Interviews äussere ich mich hin und wieder flapsig und auch extrem. Aber in unserer Gesellschaft will man sich manchmal auch falsch verstehen, man gibt sich keine Mühe mehr, sich auf Unbekanntes einzulassen. Viele reagieren gehässig und intolerant. Bei meinen Lesungen nehme ich die Leute in meinen Mikrokosmos, in meine Probleme rein. Wenn mein Text sieben Minuten lang darum geht, wie meine Pizza nicht ankommt und ich zusammenbreche, denken wohl viele «Hä?». Es ist eine sarkastische, spezielle Sprache, darauf müssen sie sich einlassen.