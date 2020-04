Lasagne fatte in Casa

In einer ofenfesten Form zuerst den Boden mit Béchamel bedecken, mit Teigblättern abdecken. Dann wieder mit Béchamel bestreichen. Darauf einige Löffel Bolognese verteilen und mit Parmesan bestreuen. Das ganze so oft wiederholen, bis die Form gefüllt ist. Bei mir sind es vier Schichten. Am Schluss grosszügig mit Parmesan bestreuen, damit der obere Teil schön gratiniert wird. Im Ofen auf 180 Grad für ca. 20 Minuten backen. Achtung: je nach Teig und wie viele Schichten Sie gemacht haben, dauert es unterschiedlich lang, darum immer wieder mal kontrollieren.