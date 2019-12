Das Gefühl an den Rennen war schrecklich. Du sagst dir: Geh! Greif jetzt an! Dann ging nichts. Es kam einfach nichts mehr. Ich fühlte mich nur schlecht. Körperlich. Ich sagte mir auch: Es kommt nicht mehr. Du hast es verbockt. Es ist emotionslos. Weil du in diesen Momenten keine Energie hast. Emotionen kosten Energie. Du darfst nicht zugeben, dass du einen Fehler gemacht hast. Weil du genau weisst, in dem Moment, wo du loslässt, ist es gelaufen.