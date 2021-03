Leichtathletin verzichtet aus Überzeugung auf Geld

Ihre Ernährung habe sie aus ökologischen und ethischen Gründen angepasst. Dass Spitzensport und eine vegane oder vegetarische Ernährung ganz gut zusammen gehen, beweisen übrigens auch andere, prominente Beispiele. So setzt etwa der inzwischen siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton seit einigen Jahren auf eine pflanzlich basierte Ernährung. In einem Interview mit motorsport-total-com erklärte er: «Ich musste neue Dinge und Wege lernen, aber ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren so gut gefühlt.» Er achte darauf, was er als Athlet konsumiere, anstatt nur zu essen, weil er hungrig sei. 2019 investierte der Formel-1-Superstar in vegane Burger-Restaurants.