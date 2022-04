Liebescomeback bei Michelle und Tomaso?

Über Ostern überraschte Michelle ihre Fans dann mit einem ungewöhnlich tiefgründigen Post auf Instagram, in dem sie sagt: «Tage des Friedens, Tage um sich zu sammeln und um mit denen zusammen zu sein, die man liebt, und über alles nachzudenken, was man im Leben ändern möchte.» Und weiter: «Alles, was in Ordnung ist und alles, was unbedingt ‹sterben› muss, um heller, freier, stärker wieder geboren zu werden...» Dazu postet die hübsche Bernerin Bilder von sich in den Bergen.