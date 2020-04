Liebesgerüchte um Luca Hänni reissen nicht ab

Luca Hänni und Christina Sturm legten dann auch wieder eine heisse Performance aufs Parkett. Und rundherum halfen alle kräftig mit, die schon seit Wochen kursierenden Liebesgerüchte um das Tanzduo weiter anzuheizen: Den Paso Doble tanzten sie zu «I Was Made For Lovin' You», auf der Bühne brannte ein Herz und zum Schluss gab es einen Fast-Kuss. Und als wäre das noch nicht genug, meinte Jurorin Motsi Mabuse, 38, danach: «Es ist so süss, euch beiden zuzuschauen», und formte mit ihren Händen ein Herz zu ihren Worten.