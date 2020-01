Einer von ihnen öffnet uns an diesem grauen Wintertag freudestrahlend die Tür. «Willkommen in meinem kleinen kreativen Reich», sagt Sängerin Lina Button. Die 36-Jährige ist seit acht Jahren in der Wohnung im 8. Stock zu Hause. «Ich bin so ein Glückspilz, hier leben zu dürfen. Als ich sah, dass hier eine Wohnung frei ist, wollte ich eigentlich nur wissen, wie diese Türme von innen aussehen.» Als sie die 1,5 Zimmer dann betreten habe, war ihr klar: «Hier will ich wohnen!» Nur wenige Tage später hatte die «Hidden Land»-Sängerin den Mietvertrag in der Tasche.