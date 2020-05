Linda Fäh hat die eiserne Disziplin von ihrem Mami gelernt

«Ich vermisse Dich. Gerade jetzt, wenn ich an den Muttertag denke, vermisse ich Dich noch mehr. Normalerweise würden wir jetzt als Familie einen grossen Brunch zusammen geniessen und Dich verwöhnen. So wie Du es auch verdient hast. Das wird wohl in diesem Rahmen nicht stattfinden. Und darum möchte ich Dir auf diesem besonderen Weg zeigen, wie viel Du mir bedeutest, und möchte Dir Danke sagen für alles, was Du für mich machst.