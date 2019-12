Linda Fäh nimmt sich eine Auszeit für die Liebe

Die Adventszeit ist für Linda Fäh jeweils besonders stressig, ein Auftritt folgt nach dem anderen. Erst vor wenigen Tagen verzauberte die Schlagersängerin die Zuschauer in der TV-Liveshow «Das Adventsfest der 100 000 Lichter» von Florian Silbereisen. Und am 24. Dezember, an Heiligabend, flimmert ihre eigene Sendung «Klingende Weihnachten» auf SRF1 über den Bildschirm.