Linda Fäh verführt zu Süssem

Sie sei für solche Firmen, die offen für andere Ideen seien, sehr dankbar. Als aus­gebildete Bankkauffrau hat Fäh zudem gelernt zu sparen. «Längerfristig mache ich mir schon finanzielle Sorgen.» Dass der Bund Zusagen an Künstler wie Fäh für die Entschädigung von Honorarausfällen gemacht hatte und sie diese bis Ende September auch bekam, sei beruhigend gewesen. Zudem habe sie in den vergangenen Jahren stets etwas Geld auf die Seite gelegt. «Wenn aber 40 Shows am Lachner Wiehnachts-Zauber storniert werden, ziehts mir den Boden unter den Füssen weg.» Nach der Absage habe sie zwei Stunden nur geheult. Doch aufgeben will sie nicht. Linda kämpferisch: «Es braucht uns Künstler, gerade in Krisenzeiten.»