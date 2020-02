Der Berner darf jedenfalls mit grossem Selbstvertrauen in die kommenden Sendungen gehen: Mit dem Triumph bei «Dance Dance Dance» (ebenfalls RTL) bewies Hänni bereits, wie sicher er sich auf dem Tanzparkett fühlt. Er wurde zum Schluss Profitänzerin Christina Luft zugelost. Offenbar eine gute Wahl: Die beiden fielen sich nach Hartwichs Verkündung sofort in die Arme, strahlten übers ganze Gesicht. Luca schwärmte: «Ich bin happy. Mega!» Luft, die am Freitag gleich noch ihren 30. Geburtstag feierte, fügte an: «Das ist das beste Geburtstagsgeschenk für mich!»