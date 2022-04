Löchert Sara Leutenegger mit euren Fragen!

Und dann steht noch ein Termin in ihrem Kalender, den die Zürcherin auf keinen Fall verpassen will. Am 26. Mai 2022 steht das grosse «Germany's Next Topmodel»-Finale an, welches Sara Leutenegger garantiert am TV verfolgen wird. Ihr Interesse kommt nicht von ungefähr: Im Jahr 2018 war sie selber Kandidatin in der Model-Casting-Show und schied aber noch vor dem Finale aus. Wie sie Heidi Klums Satz «Ich habe heute leider kein Foto für dich» heute beurteilt und was sie von der neuen Diversität von «GNTM» hält – sie erzählt es uns live.