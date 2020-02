Der Sänger spricht von einer neuen Liebe

Loco Escrito: «Sie könnte meine Freundin werden»

Pünktlich zum Wochenende ist Loco Escritos neues Album «Estoy Bien» erschienen. Sein Lied «Soledad» handelt von der einen Frau, die nicht kommt und geht, sondern bei ihm bleibt. Auch in der Realität gibt es eine neue Frau in seinem Leben, wie der Zürcher Sänger in einem Interview verrät.