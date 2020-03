Am Sonntagnachmittag jedoch gibt es ein weiteres Update von der erkrankten Rapperin. Obschon das Bundesamt für Gesundheit bei Krankheitssymptomen wie Atembeschwerden, Husten und Fieber ausdrückliche Selbst-Isolation empfiehlt, begibt sich die erkrankte Loredana in die Öffentlichkeit. In ihrer Insta-Story postet sie Bilder von sich am See. Im warmen Hoodie chillt die Luzernerin auf dem Steg und tankt Sonne.