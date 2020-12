«Das war mein Jahr. Ich war die gesamte Zeit mit meiner Familie unterwegs. Dazu hatte ich noch Zeit für mich selber und mein Kind.» Ihre eigene Tochter Hana ist inzwischen zwei Jahre alt geworden. «Wäre der Lockdown nicht gekommen, hätte ich keine Zeit für sie gehabt», offenbart sie. Denn ursprünglich stand eine ausverkaufte Tour auf ihrem Programm. Trotz allem will sie die Zeit mit ihrer Tochter nicht missen: «Es war am Ende mehr Glück im Unglück.» Allgemein sei ihre Familie in dieser Zeit stärker zusammengewachsen.