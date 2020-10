«Werde es nie richtig sprechen können»

Der Schweizer Sänger und die Tänzerin haben sich bei «Let's Dance» kennen und später lieben gelernt. Seit Ende Mai nun führt das Paar eine Fernbeziehung: Er wohnt in der Region Bern, sie in Köln. Das funktioniere super so, verriet der 26-Jährige vor einigen Wochen. Christina Luft sei ein paar Mal bei ihm in der Schweiz und er gehe sie dann wieder nach Köln besuchen. «Uns passt es irgendwie an beiden Orten. Und wir freuen uns einfach, wenn wir uns so oft wie möglich sehen können.»