Luca Hänni fühlt sich bei «Let's Dance» sicher

Händeschütteln, Umarmungen, weniger als zwei Meter Abstand — all das ist in der aktuellen Coronakrise zu vermeiden. Wenn irgendwie möglich, arbeiten Schweizerinnen und Schweizer zu Hause, das öffentliche Leben steht weitestgehend still. Die einzigen, die noch körperlichen Kontakt haben sollten und haben müssen, ist das medizinische Personal in den Spitälern, Altersheimen und Arztpraxen, oder?