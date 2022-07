«Mein Blut schmeckt nach Popcorn»

Bereits eine halbe Stunde nach der Operation ist Luca Hänni schon wieder zu Hause und beschwert sich bei seiner Verlobten Christina Luft (32). «Mir ist langweilig», jammert er leicht unverständlich und man sieht ihm an, dass die Betäubungsspritzen noch ihre Wirkung tun. «Hör auf zu reden und ruh dich aus», ermahnt ihn Christina Luft. «Das Blut in meinem Mund schmeckt nach Popcorn», hört man Luca Hänni noch sagen, bis er den Befehl seiner Liebsten befolgt, sich umdreht und in Richtung Bett verschwindet.