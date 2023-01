Luca und Christina spannen auch beruflich zusammen

Privat läuft also alles rund, da erstaunt es auch nicht, dass das Paar jetzt auch noch beruflich gemeinsame Sache machen will. Wie «20 Minuten» schreibt, werden Luca und Christina in Zukunft für das Schweizer Tourneetheater «Das Zelt» während der Show «Young Artists – Best of Switzerland» durch das Programm führen. Sie treten somit die Nachfolge von Moderatorin Christa Rigozzi (39) an, ein grosses Erbe, wie der Musiker findet. «Kaum jemand führt so tadellos wie sie durch Sendungen und Shows. Es ist uns eine Ehre, dass wir von ihr übernehmen dürfen», sagt Hänni der Zeitung. Doch von Druck ist nichts zu spüren, das Duo hat vor allem Lust, bald das Publikum zu begrüssen. «Was wir hier bekommen, ist eine riesengrosse Showbühne. Da wir es lieben, für Unterhaltung zu sorgen, ist das hier eine grosse Freude.»