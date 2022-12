Luca Hänni zeigt seiner Christina ihre neue Heimat

Nach Stunden im Schnee sind Füsse, Hände und Nasen langsam etwas angefroren. Höchste Zeit, im Warmen zu relaxen. Entspannt legt Christina den Kopf an Lucas Schulter. Man merkt, sie ist angekommen. Nicht nur bei ihrem Freund, auch in ihrem neuen Zuhause. «Endlich nicht mehr aus dem Koffer leben.» Neunmal ist Christina Luft in den letzten zehn Jahren umgezogen – «Und ich von meinem Kinderzimmer in meine erste Wohnung, fertig», flachst Luca. Die Schweiz habe es ihr nicht immer ganz leicht gemacht, gesteht Christina. «Mir wurde in den sozialen Medien auch schon Opportunismus vorgeworfen. Als Deutsche hätte ich es nur darauf abgesehen hierherzukommen.» Es sei ihr wirklich wichtig, sich anzupassen, betont sie. So solle man unbedingt Dialekt mit ihr sprechen – das tut inzwischen auch Luca immer öfter. «Ich verstehe schon fast alles.»