Den Valentinstag mitsamt Song-Release hat Michèle ganz romantisch mit Herzblatt Luca in Zermatt verbracht. «Wir haben zusammen gekocht, den Song gehört, gemeinsam gesungen und mit einem Glas Wein darauf angestossen», erzählt sie. Die Neo-Sängerin strebt zwar noch nicht die grosse ESC-Bühne an, wie es ihr Freund 2019 äusserst erfolgreich getan hat, doch ausschliessen will sie es auch nicht. «Ich stand noch nie auf einer grossen Bühne. Schauen wir mal, was in den nächsten fünf Jahren passiert!»