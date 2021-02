Luca Hänni und Christina Luft geniessen ihre junge Liebe, in dem sie sich auch als Paar immer wieder lustigen Herausforderungen annehmen. So stellen sich der Berner Musiker und die deutsche Tänzerin einigen «Couple Questions» – also Pärchenfragen. Zum Beispiel, wer von beiden denn der grössere Morgenmuffel sei.