Ein Umzug geht an die Substanz. Das weiss jede und jeder, der schon mal gezügelt ist. Den ganzen Hausrat in Kisten zu verpacken, die schweren Möbel die Treppen runterzuschleppen und in den Zügelwagen zu packen – das ist kein Spass. Und wenn man am neuen Wohnort angekommen ist, geht die Schufterei wieder von vorne los.