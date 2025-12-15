Maja Riniker: «Ich spüre eine gewisse Zerrissenheit im Land»

Sie sind auch in die Ukraine gereist. Hat Sie das Erlebte verändert?

Ja, das hat es. In Vinnytsia musste unsere Delegation wegen eines Bombenalarms evakuiert werden, in Charkiw sah ich all die Zerstörung, die russische Gleitbomben hinterliessen, und wegen Drohnen mussten wir nachts um 1.30 Uhr in den Luftschutzkeller. Das macht etwas mit einem. Für mich ist klar, dass die Schweiz eine aktive Rolle einnehmen muss. Klar, wir sind engagiert beim Wiederaufbau, bei der Entminung, wir nehmen Flüchtlinge auf. Schaue ich aber nach Finnland oder Schweden, ist die Bevölkerung mental viel besser für den Ernstfall vorbereitet. Die Menschen dort wissen, wo sie hinmüssen, sie haben Notvorräte angelegt. In der Schweiz ist man sich der Ernsthaftigkeit zu wenig bewusst.