Malorie Blanc fuhr für ein ganzes Dorf

Der Himmel über Crans-Montana ist makellos blau, die Sonne glänzt im Schnee. Fast zu perfekt für einen Ort, der noch immer unter Schock steht. Einen Monat ist es her, seit ein verheerender Brand die ganze Schweiz erschütterte. Tote, Verletzte, eine Gemeinde im Ausnahmezustand. Vor dem Rennen wird den Opfern gedacht. Und die Trauer ist hörbar; Bastian Baker (34) sing «Hallelujah». Gänsehaut, Stille.
Und dann kommt Malorie Blanc (22). Als sie im Ziel abschwingt, hört sie es sofort. Dieses Geräusch. Dieses kollektive Ausatmen, das zum Jubel wird. «Ich habe direkt die Leute gespürt und gedacht: Oh, das sollte nicht so schlecht sein», sagt sie später und lacht ungläubig. «Ich habe Mühe, das zu realisieren. Einfach unglaublich.»
Auf dieser Piste alles erlebt
Blanc ist in Ayent VS aufgewachsen, nur 20 Minuten von Crans-Montana entfernt. Diese Berge sind ihr Zuhause, diese Piste ihre Geschichte. «Ich habe meine ganze Jugend hier verbracht», sagt sie. «Hier habe ich alles erlebt. Auch das Schwerste.» 2024 riss sie sich hier das Kreuzband. Der Tiefpunkt einer jungen Karriere, die gerade erst Fahrt aufgenommen hatte. Dass sie nun ausgerechnet hier ihren ersten Weltcupsieg feiert, ist mehr als eine sportliche Pointe. Es ist ein Kreis, der sich schliesst. «Wenn ich hätte wählen können», sagt sie, «hätte ich mir genau diesen Ort für meine Siegpremiere ausgesucht.»
Dabei war es kein Tag der grossen Erwartungen. Kein Druck, keine Rechnerei. «Ich habe einfach gedacht: Das Wetter ist schön, alles ist parat. Ein Tag, um Spass zu haben.» Sie habe versucht, nicht zu viel zu überlegen: «Ich war einfach gern auf dem Berg.»
Vielleicht ist es genau diese Unbekümmertheit, die sie so schnell so weit gebracht hat. Im Dezember 2024 der erste Europacupsieg in Zinal. Dann das Weltcupdebüt in St. Moritz. In St. Anton im Januar 2025 plötzlich Rang 2 in der Abfahrt – mit Startnummer 46. Und nun der erste Sieg!
Als oben auf der Tribüne Fahnen geschwenkt werden, wird Blanc die Dimension erst langsam bewusst. «Man hat mir am Morgen gesagt, es kommen etwa 200 Leute von meinem Fanklub. Da war ich kurz nervös», sagt sie und lacht. «Aber es hat mir Energie gegeben. Es wäre ganz anders gewesen, wenn ich alleine hier gewesen wäre.»
Für sie, sagt Blanc, sei Skifahren immer auch ein Teilen. «Ich freue mich für die Zuschauer. Diese Freude zu sehen, macht mich wirklich glücklich. Irgendwie hatte ich das Gefühl, selber Zuschauerin zu sein – zusammen mit ihnen.»
Üben für den «Schweizerpsalm»
Nach dem Rennen, beim «Schweizerpsalm», ist es wieder still. Fast andächtig. «Ich muss noch ein wenig üben», sagt sie schmunzelnd über den Text. «Aber der Moment war unglaublich schön. So leise. Ich habe die Emotionen der Leute gespürt.»
Die Brandkatastrophe bleibt allgegenwärtig. Auch an diesem Tag. «Dass ich den Menschen hier dieses Geschenk machen konnte, ist wunderschön», sagt Blanc. Dass am Sonntag Franjo von Allmen in der Männerabfahrt nachdoppelt, macht das Schweizer Skifest perfekt.
Aber zurück zur Frau der Stunde: Blanc ist keine Athletin der grossen Parolen. Sie spricht über Glück, nicht über Medaillen. Über Gemeinschaft, nicht über Statistiken – sie verkörpert das Unverbrauchte in einer oft hektischen Welt: «Ich hatte nie wirklich sportliche Träume», sagt sie, «mein Ziel war immer, glücklich zu sein. Das bleibt auch jetzt so.»
Trainer Stefan Abplanalp beobachtet diese Entwicklung mit ruhiger Zuversicht. Er spricht nicht von Wundern, sondern von Reife. Von einer Athletin, die trotz ihrer Jugend bei sich bleibt. «Malorie hat diese besondere Mischung aus Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit», sagt er. «Und sie weiss, woher sie kommt.»
Geteilte Freude, doppelte Freude
Als die Kolleginnen sie umarmen, wird deutlich, wie sehr Blanc im Team zu Hause ist. «Das bedeutet mir viel», sagt sie. «Wir sind so viele Monate zusammen unterwegs. Mir ist wichtig, meine Freude zu teilen.» Teamleaderin? «Nein», sagt sie sofort. «Ich habe immer noch die Augen eines Kindes.» Corinne Suter, Jasmine Flury – sie alle hätten so viel gewonnen. «Ich weiss, dass ich noch viel lernen muss.»
Und Olympia 2026? Die Heim-WM 2027 in Crans-Montana? Blanc bleibt vorsichtig. «Ich freue mich riesig. Aber wegen eines Sieges bin ich nicht plötzlich die Favoritin.» Vielleicht liegt gerade darin ihre Stärke.
Am Ende dieses Tages dominiert ein Bild: eine junge Frau zuoberst auf dem Podest. Ihre Blicke gehen ins Publikum. Dorthin, wo das Dorf steht. Ein Dorf, das für ein paar Stunden wieder lachen kann.
Und Malorie Blanc? Sie lacht auch. «Ich muss jetzt aufpassen», sagt sie zum Abschied, «dass ich vom vielen Lächeln keinen Muskelkater im Gesicht bekomme.» In Crans-Montana nimmt man das gern in Kauf.
