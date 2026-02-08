Malorie Blanc fuhr für ein ganzes Dorf

Auf dieser Piste alles erlebt

Blanc ist in Ayent VS aufgewachsen, nur 20 Minuten von Crans-Montana entfernt. Diese Berge sind ihr Zuhause, diese Piste ihre Geschichte. «Ich habe meine ganze Jugend hier verbracht», sagt sie. «Hier habe ich alles erlebt. Auch das Schwerste.» 2024 riss sie sich hier das Kreuzband. Der Tiefpunkt einer jungen Karriere, die gerade erst Fahrt aufgenommen hatte. Dass sie nun ausgerechnet hier ihren ersten Weltcupsieg feiert, ist mehr als eine sportliche Pointe. Es ist ein Kreis, der sich schliesst. «Wenn ich hätte wählen können», sagt sie, «hätte ich mir genau diesen Ort für meine Siegpremiere ausgesucht.»