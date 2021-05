Ein einziges Mal vergoss seine Mutter seinetwegen bittere Tränen. Vor über 20 Jahren war das, doch bis heute schaudert es den Ostschweizer Kiko, 36, jedes Mal aufs Neue, wenn er daran denkt. Frank Cabrera Hernandez, so sein bürgerlicher Name, ist damals noch ein Teenager. «Ich war 14 oder 15 und lief am Bahnhof St. Gallen an meiner Mutter vorbei, ohne sie zu grüssen», erinnert er sich. Seine beiden älteren Brüder berichten ihm abends, als er nach Hause kommt, dass die Mutter schluchzend heimgekommen sei: Der Jüngste habe sie total ignoriert und so getan, als wäre sie Luft. «Ich schwöre bis heute bei meiner Gesundheit, dass ich sie nicht gesehen habe», versichert Kiko. Dass er tunnelblickmässig durch die Stadt geht, das ist ihm seither nie mehr passiert. Und seine Mama Luz Maria, 67, kann heute über diese Episode lachen.