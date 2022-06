«Man kann nichts vermarkten, wenn man kein Produkt hat»

Seit geraumer Zeit macht sich Unmut in der Schweizer Beatrice-Egli-Fangemeinde breit, immer wieder kam es zu Absagen von Konzerten – die Tickets wurden in den meisten Fällen nicht erstattet, sagt die Vorsitzende des Fanclubs, Diana Ganz-Nägeli gegenüber der Schweizer Illustrierten. Verschoben worden sei dabei lediglich nur ein Konzert, das in Bürglen. Alle anderen wurden ersatzlos abgesagt, Ganz-Nägeli blieb auf den Kosten sitzen. Das Fass zum Überlaufen brachte letztlich die Absage am Open-Air Wildhaus in St. Gallen, bei dem Beatrice Egli hätte auftreten sollen, die Zusage stand bereits seit mehreren Jahren – wegen der Corona-Pandemie musste das Konzert häufig verschoben werden.