Die Bescheidenheit zeigte sich auch in der Beziehung zu ihrer Konkurrenz. Zwar ist Schneider immer sehr, sehr ehrgeizig, macht im Training jeweils am meisten – aber sie will durch ihre Leistung siegen, nicht durch Fehler anderer. Wenn sie nach einem ihrer legendären zweiten Läufe als Führende im Ziel steht, leidet sie mit den anderen mit. Selbst wenn es um Olympia-Gold geht. Als sie sich 1988 in Calgary bereits mit der Silbermedaille abgefunden hat, begeht die Führende einen Innenskifehler, und Schneider denkt: «Jetzt muss sie doch nochmals rauf und es probieren!» Und wenn sie den Kolleginnen aus dem Ziel per Funk ihre Einschätzung zum Kurs durchgibt, sagen die anderen: «Man spürt an deiner Stimme, dass es ehrlich ist und du wirklich willst, dass wir schnell sind.» Ehrgeiz ja, aber kein falsches Spiel.