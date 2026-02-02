«Männer kommentieren oft mein Aussehen»

Dass sie sich auf die Nerven gehen, glaubt Mumford nicht. «Wir sind generell keine Köpfe-einschlagen-Typen. Ausserdem haben wir das Zusammenleben kürzlich in London getestet, es war mega.» Drei Monate verbrachte das Paar in einer Künstlerresidenz. «Ich merkte, dass ich eine Pause brauchte, war in einer Phase, in der ich viele Dinge machte, aber gar nicht mehr gespürt habe, wie toll diese sind», gesteht sie. London sei der perfekte Ort gewesen. Nicht nur, weil sie bislang nie Zeit hatte, die Heimatstadt ihres Vaters, eines Jazzmusikers, zu entdecken. «Auch, weil ich dort Raum bekam, einfach ich zu sein. Ich konnte machen, was ich wollte und worauf ich Lust hatte.»



Mit vielen Inspirationen im Gepäck kehrte sie zurück in die Schweiz – und auf die Bühne. Seit einem Jahr tourt sie mit ihrem aktuellen Programm «Leben!» durchs Land. Darin erzählt sie von ihren Jugendjahren, ihrer Gothic-Phase, vom Scheitern und davon, wie schwer es manchmal ist, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Denn als Kind sei sie alles andere als selbstbewusst gewesen. «Ich war mega schüchtern», gesteht Jane, die ein grosser Fan der britischen Komikertruppe Monty Python und der Kabarettistin Hazel Brugger ist. «Ich konnte früher nicht mal vor der Klasse vorlesen, meine Hände zitterten und ich lief rot an. Zum Glück gibts Make-up.»