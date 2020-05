Wobei: So versteckt handhaben die zwei ihre Liaison dann doch nicht. Ob die nun auf amourösem oder doch freundschaftlichem Interesse basiert. Dahingehend scheinen sich die beiden nämlich selber noch unsicher zu sein. Die Statements? Vage. «Die Vibes stimmen» und «Wir verstehen uns sehr gut» sind alles, was sie zu ihrer Verbindung bislang gesagt haben. In jeder Mathematik-Prüfung wären das Model und der Ex-Bachelor damit durchgefallen.