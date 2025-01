Marc Berthod als einziger Schweizer Adelboden-Doppelsieger

Marc Berthod: «Früher war aber alles chaotischer»

Den Riesen gewinnt er ein Jahr später, im Januar 2008. In Adelboden sei es für ihn immer gut gelaufen, meint er. «Schon bei meinem ersten Einsatz 2005 wurde ich Siebter.» Das Publikum im Berner Oberland habe zusätzlich getragen, motiviert. «Früher war aber alles noch chaotischer», erinnert sich Berthod und lacht. «Wir kamen aus dem Zielraum und wurden belagert.» Die Fahrer hätten sofort mitten im Publikum gestanden. «Wir kamen nicht vorwärts und nicht zurück. Das ist heute professioneller organisiert.» Ansonsten habe sich in den letzten 20 Jahren am Chuenisbärgli nicht viel verändert. «Der Start ist noch am gleichen Ort, auch das Ziel, es gibt die gleichen Wellen. Und die Pistenpräparation ist nach wie vor top.»