Nach 101 Starts und 11 Jahren im Weltcup zieht sich der 32-Jährige zurück. Seit seinem schweren Sturz 2018 fuhr er keine Rennen mehr, nahm aber an Trainings teil. Im Sommertraining hatte er offenbar bereits schwierige Situationen, in denen er seine Ski «zu wenig gespürt» habe: «Dabei gab es auch einige Situationen, in denen ich einen heftigen Sturz nur mit Glück abwenden konnte.»