Marco Odermatt tröstet sich mit einem Nutella-Crêpe

Am Ende leuchtet der Name Odermatt beim Super-G an der Ski-WM in Courchevel auf dem unglücklichen vierten Rang auf der Tafel auf. Der Schweizer Ski-Star hatte bei seiner Parade-Disziplin das Podest um 0,11 Sekunden verpasst, musste dem Kanadier James Crawford, dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde sowie Alexis Pinturault aus Frankreich den Vorrang lassen.