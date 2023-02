Keine Hemmungen, sich beim Feiern zu zeigen

Wie Marco Odermatt durch diesen Winter gleitet und kurvt, macht schlicht Spass. Es ist die Lockerheit eines Sportlers im Flow, der in 21 Saisonrennen 16-mal auf dem Podest stand, bei dem alles so perfekt zusammenpasst, dem alles so mühelos zu gelingen scheint. Aber es ist eben auch die Lockerheit eines 25-Jährigen, der sich in der Rolle des Entertainers wohlfühlt. Der dies sogar ein Stück weit zelebriert, geniesst. Der Nidwaldner hat keine Hemmungen, auf den sozialen Medien Bilder von sich beim Feiern im Après-Ski zu posten, nach dem WM-Titel leicht beschwipst im Fernsehstudio aufzutauchen oder an Siegerehrungen freche Sprüche zu klopfen. «Immer mit Schalk», wie seine Mutter Priska sagt, die selber ab und zu überrascht ist von der Schlagfertigkeit ihres Sohnes. Damit hebt sich Odermatt von einer Masse von Sportlern ab, die jeden Satz so formulieren, dass sie damit ja niemandem zu nahe treten, lieber ein glattes Image wahren.