Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch tritt ab

Wenn Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, 60, zu Sitzungen oder Anlässen fährt, nimmt sie das Tram. Die Dienstlimousine, die sie als Staatssekretärin zugute hat, hat sie abgelehnt. «Ich brauchte sie nie, ich mache hier in Bern und in der Schweiz alles mit dem ÖV.» Sie residiert auch nicht in einem Prunkbau, sondern in der ehemaligen Ovomaltine-Fabrik Wander im Berner Weissenbühlquartier. Rund 800 Mitarbeitende umfasst das Staatssekretariat für Arbeit, Wirtschaftspolitik, Aussenwirtschaft und Standortförderung (Seco). Ineichen-Fleisch ist Handelsdiplomatin und wurde 2011 als erste Frau an die Spitze eines Staatssekretariats gewählt.