«Marlboro-Mann» Hannes Schmid kommt mit Pferd in Ausstellung

Ausstellungen seien nicht sein Ding, meint der 75-Jährige, aber erzählen, ja, das tue er gerne. Und noch aus einem anderen Grund fühlt er sich an diesem Abend in der Altstadt von Olten wohl: Vor der Museumstür stehen in einem Pferch zwei Pferde. Der grosse braune Wallach Carlo und die kleinere weisse Stute Diamond vom Reitstall in Huttwil BE. Schon zweimal hätten sie an Ausstellungen gerne Pferde zur Vernissage gehabt, erklärt Hillary Huang, nie habe es geklappt. «Und hier haben sie es einfach organisiert, ohne dass ich ein Wort gesagt habe.»