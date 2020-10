«Mein Baby ist fast so gross wie dieser Preis jetzt. Es bedeutet mir auch beinahe so viel», scherzte sie – woraufhin sich ihr Baby bemerkbar machte. «Jetzt hat es mich grad getreten», so Hazel Brugger, während sie sich über den Bauch strich. «Ich glaube, es hat keinen Humor. Der Vater ist ein Deutscher», meinte sie und verriet dabei ganz nebenbei erstmals etwas über den werdenden Papa.