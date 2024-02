Jan Zeidler war psychisch krank, hatte Depressionen und entschied sich, durch Suizid aus dem Leben zu treten. «Das ist das Schlimmste, das mir in meinem Leben passiert ist», sagt Anja Zeidler im Podcast «Road to Success by Mira» mit Model und Unternehmerin Mirjana Zuber (31). Es fällt ihr immer noch nicht leicht, über den Tod ihres Bruders zu sprechen. Vor allem, weil die beiden sich sehr nahe standen, wie Zeidler 2019 in einem Interview mit dem «St. Galler Tagblatt» erzählte.