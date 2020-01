Abgesehen vom weniger Auswendiglernen, was willst du in den nächsten Sendungen unbedingt noch verbessern?

Ich wünsche mir von Beginn an bis zum Schluss die nötige Portion Lockerheit. Ich möchte mich mehr gehen lassen können. Dieser Umstand führt dann automatisch dazu, dass ich noch besser auf meine Gäste eingehen kann. Bei meinem ersten Promi-Gast, Bernhard Russi, ist mir das bereits recht gut gelungen. In Zukunft will ich aber auch mehr mit den weiteren Gästen am Jasstisch interagieren können. Hoffentlich kann ich bereits die nächste Sendung in vollen Zügen geniessen.