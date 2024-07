Heute sind Carlo Borers mehrfach ausgezeichnete Werke in zahlreichen Privatsammlungen und im öffentlichen Raum vertreten, sie wurden in der Schweiz, in Europa und in den USA ausgestellt. Eine der wichtigsten Ausstellungen für Carlo Borer war «Sleeping with the Gods» in der Kulturstiftung Basel H. Geiger im Sommer 2022. Denn er beschäftigt sich schon länger mit Fragen rund um Evolution, Natur und Überbevölkerung. So kreierte er für diese Ausstellung eine raumfüllende Installation, die sich dem rasanten Bevölkerungswachstum mit dem gleichzeitigen Aussterben in der Tier- und Pflanzenwelt widmet. «Das war eine spannende Grossskulptur. Leider ist mein Haus zu klein, um sie hier zu zeigen», so Carlo Borer schmunzelnd.