«Mein Highlight im Lockdown»

Sie drehen oft in Europa, gerade auch für eine spanisch-schweizerische Co- Produktion in Brunnen SZ. Wieso ist L. A. noch der Ort für die Familie?

Sehr gute Frage. In den elf Jahren, in denen ich nun in Los Angeles lebe, habe ich mich nie in die Stadt oder in die amerikanische Kultur verliebt, bin sehr stark Europäer geblieben. Ich ging nach Hollywood, weil ich ein ambitiöser Schauspieler war, der eine internationale Karriere anstrebte. Und es lief nicht schlecht. Nur: Jetzt bin ich nicht mehr allein. Elvis surft jeden Tag. Tyger ist in den USA geboren und hat eine, wenn auch nicht schlimme Blutkrankheit, und all ihre Ärzte sind dort. Ehrlich gesagt, fühle ich mich manchmal wie in einem Käfig und hoffe, dass ich nicht dort sterbe.