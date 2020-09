«Mein Mami klagt nie über ihre MS-Erkrankung»

Multiple Sklerose ist nicht bloss ein gelegentlicher Schub, der wieder heilt. «Viele denken das. Aber nein, das Nervensystem wird stets in Mitleidenschaft gezogen. Zudem verläuft die Krankheit bei jedem anders. Sie ist heimtückisch.» Im Fall ihrer Mutter verläuft die Krankheit schwer, stetig und abfallend. «Und je länger, je schneller.» Neben all der Bürokratie – dafür ist Bruder Sandro zuständig – und all den logistischen Herausforderungen wie Ärztebesuche – die übernimmt meist Fabienne – waren die Geschwister früh mit dem Thema Tod konfrontiert. «Mittlerweile sehen wir das nüchtern. Ihre Patien­tenverfügung ist gemacht, selbst ich habe eine», sagt Bamert. «Es ist so wichtig, all dies zu regeln – und zwar über das Leben hinaus. Angehörige sollten wissen, ob sich jemand lebenserhaltende Massnahmen, eine Beer­digung oder Kremierung wünscht.» Fabiennes Mutter will ihren Körper nach dem Tod der MS-Forschung zur Verfügung stellen.