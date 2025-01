«Mein neuer Kosename ist Arielle»

Für ihre neue Haarpracht ist die Zürcherin extra ins thurgauische Matzingen gefahren. «Meine Coiffeuse hat die Farbe der Extensions exakt auf meine Haarfarbe angepasst. Das Anbringen der Kunsthaare hat dann etwa rund eineinhalb Stunden gedauert.» Ihre neue Frisur bringe ein neues Lebensgefühl mit sich, erklärt die TV-Köchin, die aktuell mit ihrem Partner Tom Guldimann (42) Ferien in den Malediven geniesst. «Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, wie es ist, lange Haare zu tragen.» Ihr falle auf, dass man durch die langen Haare als Frau in der Gesellschaft ganz anders wahrgenommen und behandelt werde. «Man erhält direkt den klassischen Frauenstatus, den ich so gar nicht mehr gekannt und auch nicht vermisst habe.» Auch sonst verändert die neue Frisur den Alltag der Star-Köchin. «Ich zupfe nun ständig an meinen Haaren herum, was ich in den letzten Jahren nicht gemacht habe. Und mein neuer Kosename bei den Fans und meinem Umfeld ist jetzt Arielle», sagt Hiltebrand und lacht.