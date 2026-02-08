Melanie Hasler und Michael Vogt teilen Bob und Bett

So verbringen sie zwar im Winter sehr viel Zeit miteinander, denn im Bob-Sport finden die Frauen- und Männer-Rennen stets am selben Ort statt. Aber Hasler und Vogt sind im Winter kaum jemals richtig zu Hause – das eigene Sofa bleibt fast immer kalt. «Wir sind ein halbes Jahr praktisch nur unterwegs», sagt Vogt.



So überrascht es wenig, dass sein Weihnachtsgeschenk etwas war, das Hasler überallhin mitnehmen kann: ein neues iPad inklusive eingraviertem «Meli» auf dem dazugehörigen Pencil. Was das Geschenk für Hasler bedeutet, wird klar, als sie es hervorholt und stolz die Olympia-Designs der Schweizer Bobs zeigt, die sie kreiert hat.»



Nun, vor dem grossen Saisonhöhepunkt, den Olympischen Spielen in Italien, können sie nochmals ein paar Stunden daheim durchatmen. «Am meisten vermisse ich meine Kaffeemaschine, wenn wir unterwegs sind», sagt Hasler lachend, als sie an ihrem edlen Barista-Werkzeug in der Küche zu hantieren beginnt. «Von einer solchen Maschine habe ich schon immer geträumt. Nun hat es kürzlich dank eines Sponsors geklappt», sagt sie. Eine Waage misst das Gewicht der Kaffeebohnen genau ab, bei 18 Gramm stoppt Hasler.