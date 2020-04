Melanie Oesch: «Im Moment steht Robin im Mittelpunkt»

An ihre Fans gewandt hoffe sie fest, dass es ihnen in dieser schwierigen Situation gut gehe und sie etwas Schönes machen könnten, dass sie etwas ablenke, so Melanie Oesch. In den ersten Tagen nach der Geburt ihres Kindes haben die Jodlerin per Post, E-Mail, Whatsapp sowie über die Kommentare in den sozialen Medien unzählig viele Glückwünsche erreicht. Diese lieben Nachrichten haben den Jodel-Star unheimlich gefreut. «Wir wissen dies sehr zu schätzen», bedankt sie sich bei allen.