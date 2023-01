Auf Instagram geben sie einen kleinen Einblick in die Ferien. Anscheinend haben die beiden ein gemeinsames Hobby. Pferde und Reiten. Freund Timo Todzi, 29, postet auf seinem Account ein ausgesprochen entspanntes Bild, dass ihn auf einem Pferd am Strand zeigt. Ein sehr ähnliches oder gar gleiches Pferd, ist auf Melanie Winigers, 44, Profil zu sehen. Das wird von der Schauspielerin und Moderatorin herzhaft gebusselt. Eingecheckt haben die Turteltauben im Riad Tajania in Marrakesch. In deren Storys wird es als «Best Riad in Marrakesch» bezeichnet.